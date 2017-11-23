Строительство Третьего пересадочного контура метро подорожало до 501 млрд рублей

Стоимость строительства Третьего пересадочного контура Московского метрополитена (ТПК) составит 501 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

В ведомстве пояснили, что такая сумма заложена в Адресной инвестиционной программе, утвержденной 10 октября.

Между тем в июле глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев утверждал, что стоимость строительства ТПК составит 378,9 млрд рублей. Эксперты полагают, что увеличение плановой стоимости строительства до 501 млрд рублей — не предел. Доцент кафедры мостов, тоннелей и транспортных конструкций Московского автомобильно-дорожного института Сергей Зеге пояснил, что к удорожанию тоннелепроходческих работ могут привести проблемы с грунтами, а итоговая стоимость строительства станций будет зависеть от переноса коммуникаций.

В соответствии с планом строительства ТПК в 2018 году планируется запустить участок от «Нижегородской» до «Рубцовской», а также провести конкурсы на строительство восточного и части юго-западного участков. В 2019 году должны ввести в строй три участка: от «Нижней Масловки» до «Рубцовской», от «Мневников» до «Хорошевской» и от «Аминьевского шоссе» до «Каховской». Кольцо замкнется, согласно плану, в 2020 году, когда запустят оставшиеся два отрезка: «Каширское шоссе» — «Нижегородская» и «Каширская» — «Мневники».