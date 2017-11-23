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23 ноября 2017, 09:51
безработица Минтруд Условия труда

Минтруд не испугался роста безработицы

Безработица
Безработица
Фото: nvdaily.ru

Заместитель министра труда и социального развития РФ Любовь Ельцова заявила, что повышение регистрируемой безработицы в России не вызывает опасений, сообщает РИА Новости.

Отметим, рост безработицы фиксируется в стране на протяжение последних трех недель. По состоянию на 15 ноября показатель превысил 714 тысяч человек.

Однако замглавы Минтруда полагает, что каких-либо рисков это не несет, поскольку число вакансий превышает число безработных, а программы переобучения и трудовой мобильности работают: «У нас требуются рабочие руки. Прогноз на ближайшие три года – мы ожидаем снижение безработицы и по методологии международной организации труда. И программа производительности труда движется так, чтобы даже там, где вдруг планируется перемещение трудовых ресурсов — из региона в регион или кто-то захотел бы переехать или переместиться в другую сферу – мы должны это сопровождать обучением. Эти средства предусмотрены, и ближайшие два года у нас планируется, что этот проект будет на большое количество регионов распространяться».

Ельцова также отметила: «С точки зрения численности безработных – у нас меньше миллиона человек, а требуется у нас всегда миллион – полтора вакансий — рабочие руки требуются. Другое дело, что у нас есть территориальные диспропорции, регионы, где высокая безработица, и где низкая безработица и требуются рабочие руки».

Для борьбы с этими диспропорциями существует программа трудовой мобильности: «Страна большая, мы предоставляем возможность и переезда, и возможность получения информации по новому месту работы. Наш общероссийский банк вакансий позволяет получить информацию об инфраструктуре того региона, куда вы решите поехать. Другое дело, что человек не всегда принимает решение переехать, поэтому у нас всегда есть территориальные диспропорции по Российской Федерации, и мы предлагаем гражданам помощь в переезде», — рассказала замминистра.

Она признала, что «объемы не очень большие, по приглашению работодателей переезжают около 10 – 11 тысяч в год, это объемы незначительные», однако «инструмент существует, поэтому мы не видим опасности и рисков, что у нас резко возрастет регистрируемая безработица».

Ельцова также призвала избегать «повышение градуса» в вопросе исчезающих профессий, поскольку их представители смогут пройти переобучение в смежной области: «Надо в спокойном режиме следить тому, кто выходит на рынок труда или готовиться к этому. Важно, чтобы родители ориентировали ребенка – поможет профориентация, сегодня это очень доступно, много тестов о склонности человека к той или иной профессиональной деятельности. И затем выстраивание карьеры при помощи различных инструментов».

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