Захарова сравнила присутствие США в Сирии с оккупацией

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова охарактеризовала присутствие военных США в Сирии как «близкое к понятию оккупации». По ее словам, они «находятся там вопреки воле законного правительства Сирии, без каких-либо дополнительных иных правовых оснований», передает ТАСС.

Таким образом Захарова в ходе брифинга прокомментировала публикацию американской газеты The Washington Post о том, что США не собираются выводить свои войска из Сирии и намереваются продолжить оказание поддержки антиправительственных сил.

«Особое беспокойство вызывают планы создания в районах Сирии, подконтрольных опекаемым Вашингтоном вооруженным группировкам, неких самостоятельных органов власти, которые не подчиняются Дамаску. Делается все это без согласия местных жителей. Мы говорили об это неоднократно, но хотели бы еще раз подчеркнуть, что это прямой путь к расколу страны», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила о существовании резолюции Совета безопасности ООН №2254, определяющей параметры урегулирования сирийского кризиса. США, подписав этот документ, «обязались безусловно соблюдать краеугольный принцип уважения территориальной целостности Сирии, делать это в теории и на практике», отметила Захарова.

The Washington Post со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщила, что уход американцев из Сирии обеспечит действующему президенту страны Башару Асаду возможность «завершить захват сирийской территории» и гарантирует ему «политическое выживание».

По информации газеты, Пентагон рассчитывает оставить свои войска на севере страны и поддерживать оттуда «Сирийские демократические силы» (SDF), чтобы таким образом заполучить рычаг давления на Асада для получения от него уступок на Женевских переговорах под эгидой ООН.