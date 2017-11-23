Россия передала Госдепу требование закрыть сайт «Миротворец»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила в Госдепартамент США ноту в связи с деятельностью сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

Напомним, сайт «Миротворец», который связывают с советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, публикует данные о лицах, якобы представляющих угрозу национальной безопасности страны. В списки «Миротворца» попадают и журналисты, работающие в неподконтрольных украинским властям районах Донбасса.

Представитель российского МИД отметила, что сайт «Миротворец» перешел на американские серверы, поэтому ведомство передало коллегам в США ноту с указанием данных «Миротворца» и требованием «отказать им в американской прописке».

Захарова заявила, что хотя с американской стороны допускается «пристальная слежка за любым шагом, который предпринимаются российские средства массовой информации, и информацией, которую они распространяют», США демонстрируют «абсолютное бездействие в отношении сайта, деятельность которого противоречит всем нормам корпоративной этики».