Число жертв нападения в Египте превысило 150 человек

Количество погибших в результате скоординированной атаки в мечети Эр-Рауда в провинции Северный Синай превысило 150 человек. Как стало известно агентству MENA, число пострадавших составляет не менее 100 человек.

Египетские СМИ пишут, что целью преступников были сторонники официальных властей страны.

МВД Египта объявило после нападения о введении в Каире чрезвычайного положения, сообщает телеканал Al Arabiya. Под охрану взяты все государственные и общественно значимые здания.

Власти Египта объявили общенациональный трехдневный траур по жертвам террористической атаки.

Ранее стало известно об атаке, совершенной в населенном пункте Эр-Рауда к западу от Эль-Ариша, столицы провинции Северный Синай. Террористы на четырех джипах окружили мечеть, активировали взрывное устройство в толпе собравшихся на пятничный намаза и открыли по людям беспорядочный огонь.