Минздрав предложил прятать витрины с алкоголем за ширмами

В Госдуму вскоре будет внесен законопроект, обязующий маскировать стенды с алкоголем так, чтобы их не было видно в других торговых зонах. Документ разработан Минздравом и размещен на едином портале раскрытия информации.

Чтобы покупатели не видели алкоголя, предлагается его размещать в отдельном помещении или в торговом зале с отдельным входом. Кроме того, Минздрав рекомендует ограждать зоны продажи ширмами, перегородками и другими средствами изоляции. Причем, отделы с алкоголем будет запрещено маркировать вывесками, плакатами или указателями.

Законопроект не затронет специализированные стационарные торговые объекты. Минздрав также хочет дать предпринимателям право отказывать в продаже горячительных напитков, в том числе, при оказании услуг общественного питания, людям уже находящимся в состоянии алкогольного опьянения.