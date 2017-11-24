В КС предложили допускать условно осужденных к выборам

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский опубликовал вместе с определением КС особое мнение, в котором не согласился с позицией высшей инстанции о запрете на выдвижение на выборы для осужденных по тяжкой статье. Об этом пишет «Коммерсантъ».

КС посчитал несостоятельной жалобу экс-главы муниципального образования Брянской области Сергея Казакова. В 2008 году он был условно осужден за взятку, и этот факт даже после погашения судимости не позволил ему выдвинуться на выборах 2014 и 2015 года. По закону, запрет действует 10 лет после погашения судимости по тяжкой статье.

КС счел жалобу несостоятельной, но судья Арановский заявил, что Конституция РФ «отрицает способность властей к пастырской святости с правом руководить политическим выбором граждан».

«Избиратели, разумеется, сами позволяют себе время от времени заблуждения и небрежности, но и это не дает оснований ограничивать право их выбора», — написал судья.

Напомним, этот законодательный запрет не дает принять участие в выборах оппозиционеру Алексею Навальному, который в 2017 году был осужден по тяжелой статье на условный срок.