Президент Чехии обвинил главу ДНР в «наглости и неучтивости»

Президент Чехии Милош Земан на сайте чешского правительства опубликовал заявление, в котором назвал «наглостью и неучтивостью» реакцию главы самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Александра Захарченко на его просьбу об освобождении украинского историка-религиоведа Игоря Козловского.

Ученый был осужден за шпионаж, и около шести месяцев назад Земан написал Захарченко письмо, в котором попросил его освободить по болезни. Ответа до сих пор не последовало.

«[Вопрос об освобождении] технически можно решить в рамках Минских соглашений, предусматривающих обмен заложниками», — заявил Земан. Он также высказал мнение, что у автора 50 исторических трудов не было времени на шпионаж.

Милош Земан сообщил, что обратился с просьбой об освобождении к помощнику президента РФ Владиславу Суркову. Он также предупредил, что впредь будет «также пренебрежительно» отзываться о ДНР.

Историк-религиовед Игорь Козловский в ДНР был приговорен к двум годам и шести месяцем тюрьмы за шпионаж, а также признан «особо неблагонадежным гражданином». Международная правозащитная организация Amnesty International сочла его узником совести, который «не скрывал в Донецке своих оппозиционных взглядов».