Мемория. Мария Башкирцева
24 ноября 1858 года родилась Мария Башкирцева, художница, автор знаменитого дневника.
Личное дело
Мария Константиновна Башкирцева (1858 – 1884) родилась в имении Гавронцы недалеко от Полтавы, в состоятельной дворянской семье. Ее отец был предводителем местного дворянства. Через два года после свадьбы ее родители разошлись, и Мария с матерью жила в Харькове в доме своего деда.
С 1870 года они переехали в Ниццу, и с тех пор Мария Башкирцева жила во Франции и много путешествовала по Европе. Лишь трижды она ненадолго возвращалась в Россию. Мария Башкирцева получила домашнее образование. У нее обнаружились хорошие вокальные данные, но из-за болезни она не смогла стать профессиональной певицей. В 1877 году девушка начала заниматься живописью в частной академии искусств Родольфо Жюлиана в Париже. В то время Академия Жюлиана была крупнейшим конкурентом Парижской академии искусств и одним из немногих учебных заведений, куда принимали женщин. Вместе с Башкирцевой там учились польская художница Анна Билинская-Богданович и швейцарка Луиза Бреслау. В 1879 году Мария Башкирцева получила золотую медаль на конкурсе ученических работ. С 1880 года ее работы ежегодно выставляются в Парижском салоне.
С детства Мария Башкирцева была болезненным ребенком. В возрасте шестнадцати лет ей был поставлен диагноз туберкулез, и она стала проводить много времени на курортах южной Европы. Умерла художница в Париже 31 октября 1884 года в возрасте 25 лет. Похоронена на кладбище Пасси в Париже.
Чем знаменита
В возрасте двенадцати лет Мария Башкирцева начала вести дневник, который не оставляла всю оставшуюся жизнь. В 1887 году, спустя три года после ее смерти, дневник был опубликован в Париже ее матерью. Именно он принес Мария Башкирцевой посмертную славу. Дневник называли «поразительно современным психологическим автопортретом молодого одаренного ума». Говорили, что в Париже началась «башкирцевомания». Личные записи юной художницы встречали как восхищенные, так и резко критические оценки. После выхода английского перевода к числу поклонников Марии Башкирцевой прибавились такие читатели, как премьер-министр Великобритании Уильям Гладстон, назвавший ее дневник «книгой, не имеющей аналогов», и Джордж Бернард Шоу. Позже дневник Башкирцевой стал образцом и источником вдохновения для целого ряда авторов дневниковой прозы: Мэри Маклейн, Пьера Луиса, Кэтрин Мэнсфилд и Анаис Нин.
По-русски отрывки из дневника были впервые опубликованы в переводе Л. Я. Гуревич уже в начале 1888 года. В 1892 году Гуревич опубликовала весь известный к тому времени текст дневника. И в России он вызвал не меньшие полемики, чем во Франции. Им восхищались Хлебников и Брюсов, а среди критиков были Чехов и Лев Толстой.
Сильнейшее влияние дневника Марии Башкирцевой испытала Марина Цветаева. Превращение стихов в дневник стало ведущим художественным приемом в трех первых сборниках ее стихотворений. В предисловии к сборнику «Из двух книг» Цветаева писала: «Мои стихи – дневник, моя поэзия – поэзия собственных имен… Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох… Нет ничего неважного!». Первый сборник Цветаевой «Вечерний альбом» (1910) был посвящен «блестящей памяти Марии Башкирцевой», образ художницы показан в сонете «Встреча», открывавшим сборник. Кроме «Вечернего альбома», Цветаева посвятила ей стихотворение «Он приблизился, крылатый…» (1912), которым открыла книгу «Юношеские стихи», а также предполагала выпустить сборник «Мария Башкирцева».
О чем надо знать
При первой публикации дневника семья Марии Башкирцевой сделала значительные сокращения, убрав многие записи, которые могли бы выставить семью в невыгодном свете или же носили слишком личный характер, также были убраны некоторые имена. Изменен был даже год рождения художницы: на 1860 вместо 1858, чтобы ее талант казался читателям еще более ранним. Семья контролировала также публикации русских и английских переводов дневника. По словам биографа Башкирцевой А. Л. Александрова, образ художницы в результате всех этих усилий стал «бесплотным, идеализированным до сахаристости».
Подлинный текст дневника Башкирцевой был обнаружен в Национальной библиотеке Франции в 1980-х годах и впервые опубликован без купюр. Издание заняло 16 томов и было завершено в 2005 году. Фрагменты дневника за 1873– 1876 годы были также напечатаны в английском переводе под названиями I Am the Most Interesting Book of All (первый том) и Lust for Glory (второй том). Полного перевода дневника на русский язык пока нет.
Прямая речь
«К чему лгать и рисоваться! Да, несомненно, что мое желание, хотя и не надежда, остаться на земле во что бы то ни стало. Если я не умру молодой, я надеюсь остаться в памяти людей как великая художница, но если я умру молодой, я хотела бы издать свой дневник, который не может не быть интересным. Но так как я сама говорю об издании, легко подумать, что мысль предстать на суд публики испортила, т. е. лишила эту книгу ее единственного достоинства; это неверно! Во-первых, я очень долго писала, совершенно об этом не думая; а потом – я писала и пишу безусловно искренно именно потому, что надеюсь быть изданной и прочитанной. Если бы эта книга не представляла точной, абсолютной, строгой правды, она не имела бы никакого смысла. И я не только все время говорю то, что думаю, но могу сказать, что никогда, ни на одну минуту не хотела смягчать того, что могло бы выставить меня в смешном или невыгодном свете. Да и наконец, я для этого слишком высоко ставлю себя. Итак, вы можете быть вполне уверены, благосклонный читатель, что я вся в этих страницах. Быть может, я не могу представить достаточного интереса для вас, но не думайте, что это я, думайте, что просто человек, рассказывающий вам все свои впечатления с самого детства. Это очень интересный человеческий документ. Спросите у Золя, или Гонкура, или Мопассана. Мой дневник начинается с 12 лет, хотя представляет интерес только с 15–16 лет.
Предисловие Марии Башкирцевой к дневнику
Соответственно моей теории о перенесении любви вся сумма ее, которой я обладаю, сосредоточена в настоящий момент на Викторе, одной из моих собак. Я завтракаю, а он напротив меня положил на стол свою славную большую морду. Будем любить собак, одних только собак! Люди и кошки – недостойные твари. А между тем собака – грязна, она жадными глазами следит за тем, как вы едите, она привязывается за то, что ее кормят. Однако я никогда не кормлю своих собак, а они любят меня. А Пратер, который покинул меня из ревности к Виктору и перешел к маме!.. А люди – разве они не ждут так же подачки, разве они не так же прожорливы и продажны?
Дневник Марии Башкирцевой, 16 июля 1874 года
«Ничто не пропадает в этом мире. Куда же пойдет моя любовь? Каждая тварь, каждый человек имеет одинаковую долю этого "эфира", заключенного в нем. Только, смотря по свойствам человека, его характеру и его обстоятельствам, кажется, что он обладает ею в большей или меньшей степени. Каждый человек любит постоянно, но только любовь эта обращается на разные предметы, а когда кажется, что он вовсе не любит, «эфир» этот изливается на Бога или на природу – в словах, или письменно, или просто во вздохах и мыслях. Затем есть существа, которые пьют, едят, смеются и ничего больше не делают; у них этот "эфир" или совсем заглушен животными инстинктами, или расходится на все предметы и на всех людей вообще, без различия, и это-то те люди, которых обыкновенно называют добродушными и которые вообще не умеют любить. Есть также люди, которые, как говорят в общежитии, никого не любят. Это неточно; они все-таки любят кого-нибудь, но только особенным, не похожим на других, способом. Но есть еще несчастные, которые действительно не любят, потому что они любили и больше не любят. И опять вздор! Говорят, они не любят, – хорошо. Но почему же тогда они страдают? Потому что они все-таки любят, а думают, что разлюбили, – или из-за неудачной любви, или из-за потери дорогой личности. У меня более, чем у кого-либо другого, эфир дает себя чувствовать и проявляется беспрестанно; если бы мне нужно было замкнуть его в себе, пришлось бы разорваться. Я изливаю его, как благодетельный дождь, на негодный, красный гераниум, который даже и не подозревает этого. Это одна из моих причуд. Мне так нравится, и я воображаю бездну разных вещей, и привыкаю думать о нем, а раз привыкнув, отвыкаю с трудом».
Дневник Марии Башкирцевой, 14 января 1876 года
«Один молодой человек был влюблен в молодую девушку, и она любила, но через некоторое время он женился на другой; когда его спросили о причине такой перемены, он отвечал:
– Она поцеловала меня, следовательно, целовала или будет целовать других.
– Это верно, – сказал дядя Александр. – И все мужчины так рассуждают.
Рассуждение в высшей степени ложное, но благодаря ему я сижу у себя, раздетая, и вне себя от досады.
Мне казалось, что говорили про меня. Так вот причина!
Но дайте же, ради Бога, возможность забыть! О, Господи, разве я совершила преступление, что ты заставляешь меня так мучиться?
Ты хорошо делаешь. Господи, и моя совесть, не давая мне ни минуты покоя, излечит меня.
Чему не могли научить меня ни воспитание, ни книги, ни советы, тому научит меня опыт.
Я благодарю за это Бога и советую молодым девушкам быть немного более подлыми в глубине души и опасаться всякого чувства. Их сначала компрометируют, а потом обращают в посмешище.
Чем выше чувство, тем легче обратить его в смешное; чем оно выше, тем смешнее. И нет ничего не свете более смешного и унизительного, чем любовь, обращенная в смешное».
Дневник Марии Башкирцевой, 30 августа 1876 года
«Чего мне страстно хочется, так это возможности свободно гулять одной, уходить, приходить, садиться на скамейки в Тюильри и особенно в Люксембургском саду, останавливаться у художественных витрин, входить в церкви, музеи, по вечерам гулять по старинным улицам, – вот чего мне страстно хочется, вот свобода, без которой нельзя сделаться художницей. Думаете вы, что всем этим можно наслаждаться, когда вас сопровождают или когда, отправляясь в Лувр, надо ждать карету, компаньонку или всю семью?
А! Клянусь вам, в это время я бешусь, что я женщина! Я хочу соорудить себе парик и самый простой костюм, я сделаюсь таким уродом, что буду свободна, как мужчина. Вот та свобода, которой мне недостает и без которой нельзя достигнуть чего-нибудь серьезного.
Мысль скована вследствие этого глупого, раздражающего стеснения; даже переодетая и обезображенная, я свободна только наполовину: ходить одной женщине всегда опасно. А в Италии, в Риме? Не угодно ли отправляться осматривать развалины в ландо!
– Куда ты, Мари?
– Посмотреть Колизей.
– Но ведь ты его уже видела! Поедем лучше в театр или на гулянье, там будет много народу.
И этого достаточно, чтобы крылья упали.
Это одна из главнейших причин, почему между женщинами нет художниц. О низменное невежество! О дикая рутина! Не стоит даже говорить об этом!
Если даже сказать, что чувствуешь, тотчас посыплются обычные и старые насмешки, которыми преследуют женщин-апостолов. Впрочем, мне думается, что смех их справедлив. Женщины никогда не будут ничем иным, как женщинами! Но все-таки… если бы их воспитывали по-мужски, то неравенства, о котором я сожалею, не существовало бы, осталось бы только то, которое присуще самой природе. Но все-таки, что бы я ни говорила, надо кричать, не бояться быть смешной (я предоставляю это другим), чтобы через сто лет добиться этого равенства.
Я же постараюсь доказать это обществу, показывая собою пример женщины, которая сделалась чем-нибудь, несмотря на все невыгоды, которыми стесняет ее общество».
Дневник Марии Башкирцевой, 2 января 1879 года
«Почему веселье должно быть приятнее скуки? Ведь стоит только сказать себе, что скука мне нравится и забавляет меня.
Очень ловкое заимствование мысли Эпиктета; но я могла бы ответить, что впечатления непроизвольны, и как бы ни был силен человек, он всегда имеет первое побуждение, после которого уж можно располагать собою по желанию, но оно будет всегда и несмотря ни на что. И гораздо натуральнее действовать под первым впечатлением, естественным, умеряя или увеличивая это испытанное чувство, чем перевертывать его, искажать и уродовать свои чувства, пока они не ассимилируются или, вернее, пока все не смешается, не изгладится и не перестанешь думать о чем бы то ни было… перестанешь жить… и вот до чего мне хочется довести себя. Было бы короче… Но нет, тогда все было бы кончено.
Самое гнусное на этом свете – это не принадлежать к нему, жить словно спрятавшись, не видеть интересных людей, не быть в состоянии обменяться мыслью, не видеть людей знаменитых или блестящих. Вот это смерть, вот это ад!
Теряя мужей, детей, разочаровываясь в друзьях, люди жалуются и упрекают судьбу, я, вероятно, поступила бы так же; все эти проявления в порядке вещей, и Бог ими не оскорбляется, а человек не оскорбляется этим, чувствуя, что это естественные и неизбежные следствия испытываемой скорби. Вздыхают, охают, но не говорят в глубине души, что этого не должно быть; сами того не замечая, принимают все как должное.
Вы воображаете, что я жалуюсь на тихую жизнь и жажду шума? May be, но это не то.
Я люблю уединение и даже думаю, что если бы я жила, то время от времени уединялась бы, чтобы читать, размышлять и отдыхать; тогда это прелесть, это тихое и чудесное блаженство. Во время сильных жаров бываешь очень рад спрятаться в погреб; но большая разница остаться там надолго или навсегда!
А если бы какой-нибудь насмешник захотел взять на себя труд смутить меня и спросил бы меня, согласилась ли бы я купить себе жизнь ценою смерти матери? На это я ответила бы, что не захотела бы этого даже ценою менее дорогой жизни, ибо естественно, что мать любят больше всех.
Я бы стала страшно раскаиваться, я не согласилась бы из эгоизма».
Дневник Марии Башкирцевой, 1 апреля 1879 года
«Пусть мне дадут хотя бы не более десяти лет, но в эти десять лет – славу и любовь, и я умру в тридцать лет довольная. Если бы было с кем, я заключила бы условие: умереть в тридцать лет, но только пожив.
Чахоточная – слово сказано, и это правда. Я поставлю какие угодно мушки, но я хочу писать.
Можно будет прикрывать пятно, убирая лиф цветами, кружевом, тюлем и другими прелестными вещами, к которым часто прибегают, вовсе не нуждаясь в них. Это будет даже очень мило. О, я утешена. Всю жизнь нельзя ставить себе мушки. Через год, много через два года лечения, я буду как все, буду молода, буду…
Я говорила вам, что должна умереть. Я ведь говорила, что скоро умру, это не может так продолжаться; не могут долго продолжаться эта жажда, эти грандиозные стремления. Я говорила вам это еще давно, в Ницце, много лет тому назад, когда я смутно предвидела то, чего мне нужно было для жизни.
Однако меня занимает положение приговоренной или почти приговоренной. В этом положении заключается волнение, я заключаю в себе тайну, смерть коснулась меня своей рукою; в этом есть своего рода прелесть, и прежде всего это ново.
Говорить серьезно о своей смерти – очень интересно, и, повторяю, это меня занимает. И очень жаль, что неудобно, чтобы об этом знал кто-нибудь, кроме Жулиана, моего духовного отца».
Дневник Марии Башкирцевой, 28 декабря 1882 года
«Я окончила читать дневник Марии Башкирцевой. Он не произвёл на меня ни малейшего впечатления. Личность автора — в высшей степени несимпатична. Отыщите хоть одну привлекательную сторону её характера, укажите искреннее, сердечное движение в этой книге! "Я" — переливается на всех страницах тысячами оттенков, от мрачного до светлого — и наоборот. Не понимаю, как могли заинтересоваться этим дневником за границей: Гладстон отозвался о нём как об одном из величайших произведений конца этого века. Другие превозносят эту книгу до небес, потому что в ней будто бы «весь отразился век, век нынешний, блестящий, но ничтожный», и Мария Б. была его самой типичной представительницей. Бедное XIX столетие! Оно отразилось в самолюбивом, слабом и безнравственном человеке! Неужели оно, подходя уже к концу, не заслужило лучшего сравнения?.. М. Б-ва, конечно, искренна в дневнике, она рисует себя такой, какая она есть. Её нельзя назвать талантливой, даровитость — вот её блеск. Но чудовищен этот ужасный эгоизм под блестящей прекрасной внешностью. Если дать прочесть эту книгу монаху, он скажет: "Заблудшая, несчастная душа" — и, пожалуй, будет прав. Горько видеть, как увлекаются в наше время подобными книгами… Вы не подумайте, что я пишу это от женской зависти. Мало ли на свете людей, более стоящих зависти!»
Елизавета Дьяконова о дневнике Марии Башкирцевой
Вечерний дым над городом возник,
Куда-то вдаль покорно шли вагоны,
Вдруг промелькнул, прозрачней анемоны,
В одном из окон полудетский лик.
На веках тень. Подобием короны
Лежали кудри… Я сдержала крик:
Мне стало ясно в этот краткий миг,
Что пробуждают мертвых наших стоны.
С той девушкой у темного окна
— Виденьем рая в сутолке вокзальной —
Не раз встречалась я в долинах сна.
Но почему была она печальной?
Чего искал прозрачный силуэт?
Быть может ей — и в небе счастья нет?…
Марина Цветаева «Встреча» (1910)
8 фактов о Марии Башкирцевой
- Многие картины Башкирцевой погибли во время Второй мировой войны. Сейчас известно около шестидесяти ее работ. Они хранятся в собраниях Русского музея, музея д’Орсе, художественного музея Ниццы, Днепропетровского художественного музея и музеев других городов.
- Выставляя свои картины, Мария Башкирцева пользовалась псевдонимом Мари Константин Рюсс.
- Под именем «учителя Жозефа Савантена» Мария Башкирцева вступила в переписку с Ги де Мопассаном, потом переписка была продолжена от ее собственного имени. В 1935 году был снят фильм немецкого режиссера Генри Костнера, основанный на этой переписке.
- Известны и работы Башкирцевой-скульптора, созданная ею статуя «Навсикая» (1882) находится в музей д’Орсе.
- Под псевдонимом Полина Оррел (Pauline Orrel) Башкирцева опубликовала несколько феминистских статей в парижской газете «La Citoyenne» («Гражданка»).
- Дневник Марии Башкирцевой стал вторым женским дневником, опубликованным во Франции. Первым был дневник мистической писательницы Эжени де Геран (1862).
- Мавзолей Марии Башкирцевой, построенный ее близким другом скульптором Эмилем Бастьен-Лепажем, признан историческим памятником.
- В Ницце именем Марии Башкирцевой названа улица.
Материалы о Марии Башкирцевой
Статья о Марии Башкирцевой в русской Википедии
Мария Башкирцева на сайте Internet Archive
Воспоминания о Башкирцевой художника А. П. Боголюбова (предисловие И. Жуковой)