Госдума приняла бюджет РФ на 2018-2020 годы

Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы, сообщает «Интерфакс».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что он направлен на рост внутреннего валового продукта.

«Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2%. Бюджет роста», — заявил спикер.

Он также отметил, что принятый бюджет направлен на реализацию указов президента, и «все подкреплено денежными средствами».

Доходы на три будущих года составляют 15,258 трлн рублей, 15,555 трлн рублей и 16,285 трлн рублей. Расходы — 16,529 трлн рублей, 16,374 трлн рубле и 17,155 трлн рублей. Дефицит — 0,8% ВВП.