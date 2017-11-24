Кремль прокомментировал возможность бизнеса участвовать в выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие в бизнесе не является критерием для возможности участия в президентских выборах. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопрос не совсем корректный, наверное. Совершенно не важно, что считают на этот счет в Кремле, важно, что написано в конституции — у кого есть право участвовать. Представительство или отсутствие такового в бизнесе не является критерием для возможности участия в президентских выборах. Вот, наверное, из этого нужно исходить»,— отметил Песков.

Так в Кремле ответили на вопрос о том, считает ли АП полезным участие представителей бизнес-сообщества в выборах президента РФ. Ранее о такой возможности писали СМИ.