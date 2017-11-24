Чубайс на суде заступился за Меламеда

Председатель правления ООО «УК "Роснано"» Анатолий Чубайс выступил в качестве стороны обвинения в Черемушкинском суде по делу экс-главы компании Леонида Меламеда. Он обвиняется в хищении 220 млн рублей, напоминает ТАСС.

«Меламед не мог участвовать в принятии решения о заключении договора с инвестиционным консультантом "Алемар". Я лично инициировал на правлении вопрос о проведении независимой оценки финансовой эффективности проектов. В результате открытой тендерной процедуры были получены заявки от четырех компаний-консультантов, среди них победителем был выбран "Алемар"», — сообщил Чубайс.

Он также сообщил, что Меламед с июля 2007 по сентябрь 2008 года собрал 650 заявок на финансирование проектов из 52 городов, но к отбору, утверждению и финансированию проектов «Роснано» перешло уже под руководством Чубайса.

Именно по его инициативе корпорация «Роснано» заключила договор с «Алемар» после независимой оценки эффективности проектов.