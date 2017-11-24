24 ноября 2017, 14:56
Госдума одобрила неофициальное использование герба
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешает неофициально использовать государственный герб России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отметим, что законопроект внесли спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и председатель комитета палаты по госстроительству Павел Крашенинников.
Как отмечал Крашенинников, в случае принятия законопроекта юрлица и отдельные граждане смогут неофициально использовать герб на различных массовых и публичных мероприятиях и в производстве сувенирной продукции.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое