Госдума одобрила неофициальное использование герба

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешает неофициально использовать государственный герб России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что законопроект внесли спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и председатель комитета палаты по госстроительству Павел Крашенинников.

Как отмечал Крашенинников, в случае принятия законопроекта юрлица и отдельные граждане смогут неофициально использовать герб на различных массовых и публичных мероприятиях и в производстве сувенирной продукции.