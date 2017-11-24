24 ноября 2017, 10:25
Отец моряка с подлодки Аргентины рассказал об уведомлении о гибели экипажа
Отец Алехандро Дамиана Таглиапиетро, моряка аргентинской подлодки San Juan, рассказал радиостанции Red, что представитель ВМС Аргентины уведомили его о гибели сына и всего экипажа субмарины.
Мужчина сообщил, что начальник его сына рассказал о взрыве на борту подводной лодки и подчеркнул, что «выживших на ней нет».
«Он подтвердил, что они все погибли, потому что взрыв произошел на глубине от 200 до одной тысячи метров восемь дней назад. В таких условиях ни у кого нет шансов на спасение», — сообщил Луис Таглиапиетро. При этом официальных объявлений о гибели San Juan не поступало.
23 ноября представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что в день последней связи с подлодкой, состоявшейся 15 ноября, в районе ее местоположения произошел взрыв.
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