«Победа» предложила ограничить число инвалидов на борту

Лоукостер «Победа» предложил ввести в законодательство норму об ограничении количества людей с инвалидностью на борту самолета. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление гендиректора авиаперевозчика Андрея Калмыкова, которое прозвучало на открытом форме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Мы сталкиваемся с очень серьезным риском при перевозке большого количества пассажиров с ограниченным возможностям. Все мы знаем, что в случае задымления, пожара, экипаж обязан провести немедленно эвакуацию всех пассажиров. Мы прекрасно понимаем, что имея 10 пассажиров с ограниченным возможностям на борту, они практически все там и останутся», — отметил тот.

Согласно действующим нормам, указал гендиректор лоукостера, людей с ограничениями на борту должно быть не больше, чем других пассажиров.

Калмыков пожаловался, что «Победа» уже обращалась в Минтранс с подобной просьбой, которая приведет российские нормы в соответствие с европейскими, но получила ответ, что конституционные права «у нас важнее».