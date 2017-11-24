Минздрав предложил барам и магазинам не продавать алкоголь пьяным

Минздрав предложил законопроект, который наделит магазины и предприятия общественного питания правом отказывать в продаже алкоголя клиентам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий документ размещен на сайте правительства для общественного обсуждения.

При этом в документе не уточняется,как именно магазины и рестораны проверят состояние алкогольного опьянения клиента. Кроме того, он не предусматривает никакого наказания за продажу алкоголя таким клиентам.

Также Минздрав предложил магазинам отделить алкогольный отдел ото всех остальных таким образом, чтобы покупатели не могли видеть спиртные напитки, осматривая другие товары. Исключением станут лишь алкомаркеты.

Стоит отметить, что, по данным источника «Известий» в ведомстве, новый запрет является частью Европейского плана действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы.