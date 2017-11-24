Кремль прокомментировал возможный побег Плотницкого из ЛНР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается вопросом приезда в Москву главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого. Об этом сообщает РИА Новости.

«По-прежнему не комментирую ситуацию с Плотницким и с ЛНР. Собственно, приезд Плотницкого в Москву — это не вопрос, которым занимается администрация президента. Что касается минских договоренностей, то позиция в данном случае, которая неоднократно декларировалась президентом Путиным, остается без изменений: альтернативы минским договоренностям нет, и Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин», — отметил Песков.

Так в АП ответили на вопрос о том, знают ли в Кремле о приезде Плотницкого, согласован ли его визит и как его приезд может повлиять на реализацию минских договоренностей.