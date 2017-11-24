ФАС дала добро на сделку «Яндекс.Такси» и Uber

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство об объединении «Яндекс.Такси» и Uber с выдачей предписания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«24 ноября 2017 ФАС России согласовала ходатайство публичной компании с ограниченной ответственностью "Яндекс Н.В.", партнерства с ограниченной ответственностью "Убер Интернэшнл С.В." о заключении соглашения о создании совместного предприятия с выдачей предписания», - заявили в ФАС.

«Компаниям предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси», - заявили чиновники.

Выданное ФАС предписание направлено «на развитие конкуренции и обеспечение безопасности пассажиров и водителей».

Отметим, что «Яндекс» и Uber объявили об объединении бизнесов в июле. Стороны хотят закрыть сделку до конца 2017 года.