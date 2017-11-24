Волков пожаловался на внеплановую проверку фонда кампании Навального
Глава предвыборного штаба Навального и гендиректор фонда «Пятое время года» Леонид Волков сообщил о решении Минюста провести внеплановую проверку деятельности фонда.
«Смысл всего этого простой: как минимум, вытрясти всю документацию, тем самым парализовав работу юристов и бухгалтерии на месяц, и хорошенько в ней покопаться — как максимум, найти "нарушения", которые позволят вынести решение о закрытии фонда ПВГ ("Пятое время года"), что сделает невозможным само ведение кампании», — написал в своем блоге Волков. Через фонд «Пятое время года» оформляются договора аренды помещений, трудоустроены сотрудники штабов и оплачивается печать агитационных материалов.
Владимир Путин делает новый смелый ход в своей избирательной кампании.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 24 ноября 2017 г.
Мы — встречу в Смоленске, он — уголовное дело. Мы — встречу в Перми, он — внеплановую проверкуhttps://t.co/eeeJKcbOSp