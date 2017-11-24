Волков пожаловался на внеплановую проверку фонда кампании Навального

Глава предвыборного штаба Навального и гендиректор фонда «Пятое время года» Леонид Волков сообщил о решении Минюста провести внеплановую проверку деятельности фонда.

«Смысл всего этого простой: как минимум, вытрясти всю документацию, тем самым парализовав работу юристов и бухгалтерии на месяц, и хорошенько в ней покопаться — как максимум, найти "нарушения", которые позволят вынести решение о закрытии фонда ПВГ ("Пятое время года"), что сделает невозможным само ведение кампании», — написал в своем блоге Волков. Через фонд «Пятое время года» оформляются договора аренды помещений, трудоустроены сотрудники штабов и оплачивается печать агитационных материалов.