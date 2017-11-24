Замглавы Минздрава за публичные высказывания о власти объявлен выговор

Премьер-министр Дмитрий Медведев наложил взыскание на замминистра здравоохранения Наталью Хорову за публичные высказывания по поводу деятельности госорганов, сообщает РБК.

Последний раз Хорова публично выступила в ноябре 2017 года. В Госдуме она высказалась за внедрение в России федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Об этом сообщили «Вести».

«Объявить заместителю министра здравоохранения Российской Федерации Хоровой Наталье Александровне замечание за невыполнение положений, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится в официальном документе.

Согласно законам РФ, чиновникам нельзя позволять себе публичные оценки и суждения по поводу деятельности госорганов и их руководителей, если это не входит в их прямые обязанности.

В 2016 году подобное взыскание Медведев накладывал на Владимира Аристархова, замминистра культуры РФ, в деятельности которого позднее МВД нашло признаки состава преступления по злоупотреблению и превышению должностными полномочиями.