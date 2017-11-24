24 ноября 2017, 21:02
Через четверть века Армения перестанет производить коньяк
Подписанное Арменией и Европейским Союзом соглашение о расширенном партнерстве предусматривает отказ от бренда «коньяк». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на документ.
Производители Армении обязались через 25 лет перейти к наименованию «бренди», так как термин «коньяк» является французской географической индекацией. ЕС уже пообещал Армении техническую и финансовую помощь при переходе к новому бренду.
В ЕС также отметили, что не стремятся менять чью-либо культуру, но готовы обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности и для армянских компаний, художников и изобретателей.
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