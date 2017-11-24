Через четверть века Армения перестанет производить коньяк

Подписанное Арменией и Европейским Союзом соглашение о расширенном партнерстве предусматривает отказ от бренда «коньяк». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на документ.

Производители Армении обязались через 25 лет перейти к наименованию «бренди», так как термин «коньяк» является французской географической индекацией. ЕС уже пообещал Армении техническую и финансовую помощь при переходе к новому бренду.

В ЕС также отметили, что не стремятся менять чью-либо культуру, но готовы обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности и для армянских компаний, художников и изобретателей.