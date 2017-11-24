СМИ узнали о планах Кремля по выдвижению соперников Путина

На президентских выборах в 2018 году администрация президента намеревается выдвинуть в качестве соперников Владимира Путина представителя бизнеса и либерального кандидата, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Собеседники издания сообщили, что одной из кандидатур является экс-министр финансов Алексей Кудрин. Однако он сообщил, что говорить об этом рано.

Кроме того, инсайдеры предположили выдвижение «нормального кандидата» от Партии Роста. Причем в самой партии подтвердили, что этот вопрос решится в ближайшие дни.

Социолог Денис Волков сообщил изданию, что россияне могут проголосовать за кандидата от бизнеса, но предположил, что граждане РФ не заинтересованы в либеральном кандидате. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров утверждает, что ни тот, ни другой не могут рассчитывать на большое количество голосов.