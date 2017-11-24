СМИ подсчитали визиты Манафорта в Москву

С 2005 по 2011 годы бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорта прилетал в Москву 18 раз, сообщает издание McClutchy со ссылкой на источник в Киеве.

Инсайдер утверждает, что каждый раз он встречался с персонами, связанными с Кремлем. Кроме того, в 2014 году Манафорт сотрудничал с украинской партией «Оппозиционный блок», и за почти полтора года посетил Киев 19 раз. Причем предлагал партии занять по отношению к блоку НАТО протестную позицию.

Издание на основании этих данных утверждает, что визиты Пола Манафорта в Москву могут заинтересовать американских следователей.

Напомним, в конце октября Пол Манафорт был отправлен под домашний арест после 12 выдвинутых обвинений, в том числе, «в сговоре, направленном против США, сговоре с целью отмывания денежных средств, действиях в качестве незарегистрированного агента иностранной державы».

Об интересе спецпрокурора «по российскому вмешательству» Роберта Мюллера к бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну информирует The New York Times.

Собеседник издания рассказал, что адвокаты Флинна расторгли существовавшее ранее соглашение с юристами Трампа об обмене информацией. Они сообщили, что больше не могут обсуждать с ними расследование Роберта Мюллера, что может указывать на тот факт, что Майкл Флинн решил сотрудничать со следствием или собирается заключить со спецпрокурором сделку.