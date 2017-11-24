24 ноября 2017, 19:50
Из-за обрушения асфальта пострадали четверо москвичей
Около станции метро «Аэропорт» после обрушения асфальта из-за строительных работ пострадали четыре человека, сообщает «Газета.Ru».
Очевидцы сообщили, что на улице Остряковская около метро четыре человека провалились в яму, образовавшуюся в результате обрушения асфальта. Об их состоянии пока ничего неизвестно.
У метро «Аэропорт» обрушился асфальт, есть пострадавшие https://t.co/7kEtFOStTv pic.twitter.com/Y1PNADnmQN— События дня (@GazetaRu) 24 ноября 2017 г.
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