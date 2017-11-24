Из-за обрушения асфальта пострадали четверо москвичей

Около станции метро «Аэропорт» после обрушения асфальта из-за строительных работ пострадали четыре человека, сообщает «Газета.Ru».

Очевидцы сообщили, что на улице Остряковская около метро четыре человека провалились в яму, образовавшуюся в результате обрушения асфальта. Об их состоянии пока ничего неизвестно.