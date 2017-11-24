Арестованные принцы в Саудовской Аравии отдали часть денег за свободу

В саудовской Аравии большинство принцев и миллиардеров, обвиненных в коррупции, согласились отдать часть своих денег в обмен на свободу. Об этом сообщил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью The New York Times.

По его словам, так как в стране остро встала проблема коррупции, еще в 2015 году власти решили собрать все необходимые доказательства о взяточничестве «на самом верху». Расследование позволило раскрыть почти 200 имен коррупционеров.

«Мы показали им все документы, которые у нас есть, и после того, как они ознакомились с ними, 95% решились на досудебное урегулирование», — отметил кронпринц. Еще 1% из обвиненных в коррупции в итоге признали невиновными, а 4% намерены доказать свою невиновность в суде.

Как отметил Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, всего в казну Саудовской Аравии удалось собрать около 100 млрд долларов.