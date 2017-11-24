СМИ связывают установку памятника Александру III в владельцами «Русской медной компании»

СМИ продолжают комментировать установку памятника императору Александру III в Крыму. Материал об этом «Уральский парадокс или долгая дорога к выборам» публикует АПН.

По словам автора заметки, телеграм-каналы пестрят сообщениями о том, что владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и бизнесмен Олег Сиенко профинансировали создание и установку этого памятника.



Об этом в частности написал даже «Незыгарь» (@russica2), которого автор заметки называет «гуру телеграмма».



«На открытии в окружении президента присутствовали собственники РМК, включая Игоря Алтушкина, который стал одним из двух спонсоров проекта. На фоне недавнего звонка Владимира Путина одному из лидеров движения против строительства Томинского ГОКа это выглядело как сигнал о том, что РМК сохранила свои позиции», - написал канал Gossovet 2.0, являющийся проектом холдинга «Минченко консалтинг», т. е. Полагая, что в открытии памятника есть и внутриэлитный подтекст.



По словам цитируемых в заметке экспертов, само по себе появление Алтушкина в числе спонсоров значимого для президента проекта не могло быть случайным. «Судя по присутствию на открытии памятника, он по-прежнему находится в пуле доверенных бизнесменов. Команда президента губернатору Челябинской области ещё раз разобраться со всеми аспектами реализации проекта Томинского ГОКа отнюдь не означает, что курс на поддержку стратегических проектов РМК снимается с повестки», - сообщает Gossovet 2.0.



Автор заметки полагает неудивительным, что Алтушкин и Сиенко стали спонсорами памятника Александру III: «Уральские промышленники испокон веков были основной опорой власти. Ведь они представляют реальный сектор экономики, и потому не склонны участвовать в аферах и политических играх.

Уральские промышленники традиционно поддерживали Царей, теперь они являются сторонниками президента нашей страны. Памятник Александру III - не просто о монумент, а важный символ для Владимира Путина. На встрече с учителями в их профессиональный праздник в октябре, президент назвал этого царя величайшей фигурой в отечественной истории. Очевидно, что отношение к памятнику президента личное, а в таких вещах случайных людей не бывает», - пишет он.

Автор напоминает, что в ходе торжественной церемонии президент подчеркнул, что, открывая памятник Александру III, "мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам, выражаем свое уважение неразрывной истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству". "Уверен, что нынешние и будущие поколения, как и наши великие предки, сделают все для благополучия и процветания Отечества".

В заметке отмечается, что за неделю до открытия памятника, Путин побывал в Челябинске, где пообщался с противниками строительства Томинского ГОКа. Это вызвало разговоры о том, что РМК якобы попало «в опалу». «Сторонники этой версии очевидно не понимают, что предвыборная кампания имеет свои нюансы, но крупные промышленные проекты (в том числе ГОК) являются стратегическими. К тому же дополнительные экспертизы и прочие меры экологического характера РМК будет проходить уже в рамках поручений главы государства, а не только благодаря собственному лоббизму,», - пишет автор заметки.



В заметке излагается мнение директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова. Он считает, что тема ГОКа раздута интернет-СМИ. В качестве примера он приводит недавний скандал вокруг радиоактивного изотопа рутений-106 в Челябинской области.



«Еще месяц назад европейскими экологами сообщалось о превышении нормы, но это никого не заинтересовало. Месяц прошел и Росгидромет подтвердил в ответ на запрос "Гринпис-Россия" эту информацию. И в социальных сетях вспыхнул "хайп", хотя доза не опасная, судя по цифрам. Однако обывателю, что неведомый рутений, что полоний, что отравленная врагами перловка — все едино. Обыватель знает, что "народ травят, аварии замалчивают"», - отметил он, добавив, что скандал вокруг Томинского ГОКа, очевидно, затихнет уже к середине декабря.