Источник сообщил о двух пострадавших после взрыва газа в доме в Мурманске

Два человека пострадали в результате взрыва в жилом пятиэтажном доме в Мурманске, сообщает РИА Новости.

«Пострадали два человека, их состояние уточняется», — сказал источник агентства.

По предварительным данным, в одной из квартир произошел хлопок, после чего начался пожар. Экстренные службы уточняют, что часть дома, где произошел хлопок, отошел от основного массива здания.