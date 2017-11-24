24 ноября 2017, 19:32
Источник сообщил о двух пострадавших после взрыва газа в доме в Мурманске
Два человека пострадали в результате взрыва в жилом пятиэтажном доме в Мурманске, сообщает РИА Новости.
«Пострадали два человека, их состояние уточняется», — сказал источник агентства.
По предварительным данным, в одной из квартир произошел хлопок, после чего начался пожар. Экстренные службы уточняют, что часть дома, где произошел хлопок, отошел от основного массива здания.
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