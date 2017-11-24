В Аргентину вылетел спасательный отряд ВМФ России

В пресс-службе Миноброны РФ РИА Новости рассказали о вылете аварийно-спасательного отряда Военно-морского флота (ВМФ) в Аргентину для помощи в посковых работах по спасению подлодки San Juan.

«Группа специалистов ВМФ России вылетела самолетом Ан-124 военно-транспортной авиации из аэропорта Пулково в Аргентину для участия в поиске подводной лодки «Сан-Хуан». В составе группы командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники, а также водолазный врач», — говорится в сообщении.

Ранее из России на помощь в Аргентину вылетел Ан-124 «Руслан».