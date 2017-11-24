Уволенный Валерий Окулов перейдет на работу в ОАК

Уволенный 24 ноября замминистра транспорта Валерий Окулов перейдет на работу в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), пишет «Коммерсантъ».

Как пишет издание, приказ премьер-министра РФ Дмитрия Медведева стал прямым продолжением кризиса, погубившего авиакомпанию «Вим-Авиа». Хотя формальной причиной увольнения считает возраст Окулова, ему 65 лет.

Источник «Коммерсанта» утверждает, что отставка стала наказанием за крах «Вим-Авиа». Напомним, из-за долга в 10 млрд рублей перевозчик не смог выполнять перелеты, и президент РФ Владимир Путин объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии.

Пока неизвестно, кто станет преемником Валерия Окулова в министерстве. Собеседники издания сообщают, что в правительстве обсуждаются кандидатуры директора департамента госполитики в гражданской авиации Минтранса Светлану Петрову и заместителя главы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Юрчика.