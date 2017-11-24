Госдума обязала операторов блокировать номера «телефонных террористов»

Госдума в окончательном чтении приняла закон о блокировке номеров «телефонных террористов» по запросу правоохранительных органов и Роскомнадзора, пишет «Интерфакс».

Документ обязывает операторов связи прекращать оказание услуг после запроса, сделанного «по результатам контрольных мероприятий», если в течение 15 суток персональные данные не будут подтверждены. Кроме того, причиной может стать необходимость предотвращения и пресечения преступлений с использованием средств сетевой связи. Операторам также придется раскрывать данные о реальных владельцах номеров в случае требования правоохранительных органов.

«Смысл данной поправки заключается в том, что в случае установления звонка правоохранительными органами, что с него поступает информация о ложных каких-то вопросах, связанных с заложенными бомбами, угрозами, в этом случае правоохранительные органы могут оперативно принимать решение и обращаться к оператору сотовой связи, чтобы вводилась блокировка данного звонка», — уточнил вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что закон не затронет услугу антиопределитель номера.