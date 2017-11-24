Суд в два раза увеличил срок за убийство Оскару Писториусу

Высший апелляционный суд Южной Африки счел предыдущий приговор спортсмену-паралимпийцу Оскару Писториусу «шокирующе снисходительным» и увеличил его с шести лет до 13 лет и шести месяцев. Об этом сообщает Reuters.

Формально он получил 15 лет с вычетом уже отбытого срока, как и просила прокуратура при вынесении предыдущего приговора в 2016 году.

В 2013 году на День святого Валентина Оскар Писториус застрелил свою подругу Реву Стенкапм через дверь в ванной комнате. В 2014 году он был осужден на пять лет за непредумышленное убийство, но дело было направлено на новое рассмотрение, и Арбитражный суд приговорил атлета к шести годам.

Писториус не присутствовал на этом заседании. Комментариев от его семьи и родных Стинкмап пока не последовало.