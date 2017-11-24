Плотницкий ушел в отставку

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил об отставке в связи со своим состоянием здоровья. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

На сайте приводится заявление министра государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника: «Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии.­ В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы Республики впредь до предстоящих выборов...Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме».

Пасечник отметил, что Плотницкий назначен уполномоченным по исполнению минских соглашений от ЛНР, а сам он намерен придерживаться всех ранее достигнутых договоренностей.