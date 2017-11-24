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24 ноября 2017, 13:26
медицина

Польза для здоровья от кофе превышает его вред

Кофе
Кофе
Bex Walton/Flickr

У людей, пьющих от трех до четырех чашек кофе в день, ниже риск смерти и возникновения сердечно сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли авторы опубликованного в журнале The BMJ обзора, обобщившего данные более 200 предыдущих исследований.

Кофе – один из самых популярных напитков, поэтому даже небольшое влияние его на здоровье может иметь высокое значение. Сотрудник Университета Саутгемптона Робин Пул (Robin Poole) и его соавторы проанализировали 201 наблюдательное исследование и 17 клинических испытаний, в которых пытались определить, как потребление кофе влияет на здоровье. Как оказалось, питье кофе коррелирует со снижением риска смерти от всех причин и от заболеваний сердца. Причем наибольшая разница по сравнению с контрольной группой (то есть с людьми, которые кофе не пьют), наблюдает при потреблении трех чашек в день. Если пить больше, то положительный эффект становится менее выраженным.

Кофе оказался связан с более низким риском развития нескольких видов рака, включая рак предстательной железы, матки, кожи и печени, а также диабета второго типа, болезней Альцгеймера и Паркинсона, депрессии, желчнокаменной болезни и подагры. Наибольшее преимущество любители кофе получают при заболеваниях печени. Меньше доказательств влияние на здоровье кофе без кофеина, хотя и для него в некоторых случаях замечены положительные эффекты. А вот питье кофе во время беременности может быть связано с вредными последствиями. Также кофе повышает риск переломов костей у женщин.

Авторы работы говорят, что, чтобы понять, являются ли обнаруженные корреляции причинными связями, необходимо провести надежные рандомизированные клинические испытания.

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