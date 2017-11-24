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24 ноября 2017, 10:43
биология клонирование

Рентгеновские снимки Долли не подтвердили ее заболевание артритом

Toni Barros/Flickr

Ученые из университетов Глазго, Бристоля, Ноттингема и Национального музея Шотландии в Эдинбурге провели исследование, в ходе которого опровергли диагноз, поставленный ранее овечке Долли. Рентгеновские снимки ее суставов показали: никакого остеоартрита у Долли не было.

Родившаяся в 1996 году Долли сразу стала мировой знаменитостью, так как была первым клонированным млекопитающим. Она прожила шесть с половиной лет и родила за это время шестерых ягнят. В 2001 году у Долли появились проблемы с ходьбой. Ей поставили диагноз артрит и начали давать противовоспалительные лекарства. В 2003 году ученые усыпили Долли, так как сочли, что в дополнение к артриту у нее развивается ретровирусная инфекция легких. С тех пор распространилось мнение, что последствием клонирования становится плохое состояние здоровья. Проблемы Долли действительно начались рано, обычно овцы живут десять лет и более.

Однако теперь ветеринары, внимательно изучившие кости и прижизненные рентгеновские снимки Долли, пришли к выводу, что у нее имелись некоторые признаки начинающегося артрита в локтевых и коленных суставах, но не больше, чем у естественно зачатых овец того же возраста. В плечевых, запястных и скакательных суставах Долли артрита не было.

Также исследователи рассмотрели рентгенограммы Бонни, дочери Долли, и двух овец, родившихся в результате клонирования: Меган и Мораг. Если клетка, использованная для клонирования Долли была взята из вымени взрослой овцы (и именно с этим многие связывали быстрое ухудшение ее здоровья), то Меган и Мораг были клонированы из эмбриональных клеток. Диагнозы по рентгеновским снимкам независимо ставили три группы ветеринаров. Наибольшие признаки артрита были обнаружены у самых старых овец: 13-летней Меган и 10-летней Бонни, что соответствует обычному положению дел. У овец, как и у людей, артрит развивается преимущественно в старости. У молодой Мораг артрита не было.

Годом ранее та же группа ученых обследовала 13 клонированных овец, среди которых были четыре восьмилетних клона Долли. Лишь у двух из них нашли артрит в сравнительно легкой форме. Нормальными оказались и другие параметры их здоровья: артериальное давление и чувствительность к инсулину.

Авторы работы делают вывод, что риск остеоартрита для клонированных овец ничуть не выше, чем для обычных, а начало этого заболевания наступает, как и ожидается, в пожилом возрасте.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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