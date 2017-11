Степные кочевники занесли чуму в неолитическую Европу

Результаты нового исследования позволяют заключить, что бактерия Yersinia pestis, впервые появилась в Европе еще в эпоху неолита, после крупномасштабной миграции кочевников из азиатских степей, за тысячелетия до первых эпидемий, отраженных в письменных источниках.

Образцы ДНК чумных бактерий древности обычно выделяют из тканей зубов умерших людей. Международный коллектив ученых во главе с исследователями из Института истории человечества Общества Макса Планка проверил более 500 образцов зубов из захоронений в Германии, России, Венгрии, Хорватии, Литве, Эстонии и Латвии в поисках ДНК бактерии Yersinia pestis. В результате они смогли секвенировать шесть бактериальных геномов. Вместе с геномами, полученными в предыдущих работах, они дали уникальную возможность изучить распространение чумы в древности.

Хотя эти геномы были обнаружены в разных частях Европы, они оказались достаточно близки друг к другу, а самый древний из штаммов был генетически идентичен ДНК чумы из погребения на Алтае возрастом от 4600 до 4800 лет. «Это говорит о том, что чума либо попадала в Европу несколько раз в течение этого периода из одного и того же источника, либо проникла один раз в каменном веке и оставалась там», – объясняет ведущий автор исследования Аида Андрадес Вальтуэнья (Aida Andrades Valtueña). Чтобы уточнить, какой сценарий был более вероятным, ученые сопоставили полученные данные с исследованиями миграций народов в тот же период.

Илл.: Aida Andrades Valtueña. Andrades Valtueña et al. (2017). The Stone Age Plague And Its Persistence In Eurasia. Current Biology

Примерно 4800 лет назад началось масштабное переселение в Центральную Европу жителей каспийско-причерноморских степей. Согласно распространенной гипотезе, именно они были носителями индоевропейских языков. Генетические маркеры позволяют хорошо отследить их перемещения. Появление ДНК чумной бактерии совпадает по времени с этой миграцией. Авторы работы считают, что именно в этот момент чума попала в Европу, где образовался собственный природный резервуар чумных бактерий, существовавший в течение долгого времени до бронзового века. В дальнейшем чума еще не раз проникала в Европу из Центральной Азии, например, в XIV веке, когда многие страны охватила эпидемия, вошедшая в историю под названием Черная смерть.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Current Biology.