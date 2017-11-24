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24 ноября 2017, 16:48
биология биоразнообразие Индонезия паразиты растения

На Суматре найден новый вид раффлезии

Susatya et al/Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia

Ученые из США и Индонезии открыли новый вид растения раффлезии (Rafflesia), растущий в лесах острова Суматра.

Встречаются раффлезии в Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах. Известно около тридцати видов. Все они – паразитические растения. Во взрослом состоянии у них нет ни корней, ни стеблей, ни листьев. Когда семя раффлезии прорастает, это растение при помощи особых корней-присосок внедряется в корни лиан из родов Tetrastigma или Cissus. Затем все части раффлезии, оставшиеся снаружи, отмирают. Раффлезия живет внутри корневой системы лианы в виде клеточных тяжей, напоминающих грибницу. Лишь когда наступает пора размножения, она выбирается наружу. Тогда на корнях или стеблях лианы появляются цветы раффлезии. Именно они обеспечили растению широкую известность. Цветы раффлезий самые большие в мире. У некоторых видов они достигают метра в диаметре и весят до 10 килограммов. Поскольку опыляется раффлезия мухами, ее цветы издают запах тухлого мяса. После опыления и образования плодов раффлезия вновь скрывается внутри лианы.

Новый вид встречается четырех лесах провинции Бенкулу на Суматре. Он получил название Rafflesia kemumu. Его цветы имеют диаметр 38 – 44 сантиметра, что по меркам раффлезий достаточно скромно. Цветение возможно в течение всего года, но чаще цветы можно увидеть с августа по ноябрь и очень редко в декабре. Агус Сусатья (Agus Susatya) из Университета Бенкулу и его коллеги, открывшие этот вид, рекомендуют включить его в Красную книгу МСОП в качестве вида, находящегося на грани исчезновения. Они указывают, что один из четырех лесов, где встречается Rafflesia kemumu, служит популярным местом туристических походов.

Rafflesia kemumu описана в статье, опубликованной в журнале Phytotaxa.

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