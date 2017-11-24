Источники сообщили о возможном посещении Путиным съезда «Единой России»

Президент РФ Владимир Путин побывает на съезде «Единой России», пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента. Форум состоится 22-23 декабря, но российский лидер ожидается во второй день съезда.

В пресс-службе «Единой России» сообщили, что решение об этом примет сам президент.

Ранее сообщалось, что на съезде будет определен формат поддержки Путина на выборах или принято решение о выдвижении его кандидатом от партии.

Источники издания утверждают, что приоритетным считается самодвижение президента, но прорабатываются варианты и выдвижения от ЕР.

Решение будет принято после заседания Совета Федерации, которое запланировано 15 декабря.

Проведет этот съезд и.о. секретарь генсовета НР Андрей Турчак, кандидатуру которого форум также должен будет утвердить. Ранее он сообщал, что планирует провести плановую ротацию генсовета и состава Высшего совета партии.