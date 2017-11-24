В ФАС заявили о начале проверки слияния RuTaxi и Fasten

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил «Интерфаксу», что ведомство начало проверку объединенного бизнеса сервисов такси RuTaxi (владелец такси-сервисов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi).

«Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая, возможно, ее доля уже приблизилась к совместной доле "Яндекс.Такси" и Uber, потихонечку скупив большое количество таксопарков. И никто даже не заметил на рынке, как их доля стала очень большой. Сейчас мы проводим проверку», — отметил он.

По мнению Артемьева, укрупнение бизнеса прошло незамеченным, так как компания, скупив несколько брендов таксопарков, не стала их называть свои брендом.

Об объединении Fasten и Rutaxi было объявлено в мае 2017 года. Источник «Интерфакса» утверждает, что их доля на рынке такси сейчас составляет 35%.

23 ноября ФАС одобрила ходатайство об объединении «Яндекс.Такси» и Uber с выдачей предписания несмотря на, что в июле сочла его угрозой для ограничения конкуренции на рынке.