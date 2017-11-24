СМИ узнали о соглашении S7 и «Роскосмоса» о строительстве космодрома на орбите

Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и гендиректор ООО «С7 Космические транспортные системы» Сергей Сопов подписали соглашение о намерениях, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Документ предусматривает совместное участие в строительстве на орбите Земли орбитального космодрома, который будет использован для сборки и заправки космических аппаратов для полетов на Луна и Марс.

Эту информацию подтвердили в госкорпорации и в S7.

Кроме того, соглашение оговаривает возобновление запусков с морского космодрома с использованием носителей «Зенит». Стартовая платформа будет модернизирована для запусков ракет среднего класса «Союз-5». Также запланировано создание нового грузового транспортного корабля.