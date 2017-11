В Лондоне две станции метро закрыты из-за информации о стрельбе

В Лондоне станции метро «Окфорд Серкус» и «Бонд-стрит» оказались закрыты после того, как поступили сообщения о стрельбе. В настоящее время, как сообщает лондонская полиция, она проверяет эту информацию.

Поезда метро проезжают эти станции без остановок.

Между тем прохожим на Окфорд-стрит посоветовали укрыться в зданиях.

Как сообщается в твиттере лондонской полиции, «полиция в 16:38 получила несколько сообщений о выстрелах, произошедших на Оксфорд-стрит и на станции метро Oxford Circus. Полиция отреагировала так, будто инцидент связан с терроризмом. Вооруженные и невооруженные офицеры находятся на месте и находятся в контакте с коллегами из британской транспортной полиции».

More footage of people running from London's Oxford Circus as armed police respond to reports of gun shots. pic.twitter.com/1YAlPyXrVd

TELEGRAPH UK: Witness Greg Owen describes scene at Oxford Circus: "I was next to the tube station and everyone started screaming and shouting and then a flood of people came up the stairs."