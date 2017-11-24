При обрушение на территории ТЦ «Мега Теплый Стан» пострадали двое рабочих

Источник в экстренных службах рассказал РИА Новости об обрушении строящегося объекта на территории ТЦ «Мега Теплый Стан».

«При работах произошел обвал грунта на площади пять квадратных метров. Пострадали два человека, их осматривают медики», — сказал один собеседник агентства.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердил обвал грунта в котловане и рассказала о том, что двое рабочих получили травмы.