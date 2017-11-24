В Подмосковье появятся два платных железнодорожных переезда

Минтранс Московской области решил провести два платных железнодорожных переезда в поселке Саввинская Слобода и в районе платформы Акулово, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, оба проекта будут реализованы в 2018 году, плата за использование переездом составит от 24 до 168 рублей. В 2020 году предполагается строительство еще одного платного переезда около поселка Спутник на Можайском шоссе, плата за который составит от 42 до 168 рублей. Кроме того, платный переезд может появиться в Раменском районе, о месте и оплате которого пока ничего неизвестно.

«Будут ли ими пользоваться, покажет практика. Если экономия времени будет существенная, люди предпочтут заплатить, нежели стоять в пробке, но, если речь будет идти лишь о пяти—десяти минутах, часть водителей предпочтет сэкономить», — заявил замглавы общественного совета при подмосковном Минтрансе Андрей Мухортиков.

По информации издания, в Подмосковье существуют около 700 одноуровневых железнодорожных переездов, из которых примерно 100 считаются неудобными для проезда.