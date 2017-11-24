Из Украины выслали бывшего доверенного Рамзана Кадырова

Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила «Интерфаксу» о принудительной высылке из страны экс-полпреда главы Чечни Рамзана Кадырова.

По информации ведомства, он уже приезжал на Украину во время майдана, но потом вернулся в Грозный. В 2017 году он вновь въехал в страну по новому паспорту РФ с измененными данными. Находясь на территории страны с документами, которые оформлены на установочные данные другого лица, он грубо нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев.

Во время пребывания на Украине он собирал сведения о деятельности проукраински настроенных выходцев из Чечни, принимавших участие в операциях на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик.

Пресс-центр СБУ отказался назвать имя нарушителя, но украинские СМИ сообщили, что речь идет о бывшем полномочном представителе Кадырова на Украине Рамзане Цицулаеве.

Источник «Интерфакса» сообщил, что высланный мужчина никогда не работал в администрации чеченского руководства, но зато сотрудничал с силовиками времен Януковича. Однако также назвал фамилию Цицулаева.

«Он всегда был тесно связан с высшими должностными лицами правоохранительных органов и силовых ведомств Украины при прежних властях. Сохранились ли у него такие же отношения при Порошенко, неизвестно», — добавил собеседник агентства.