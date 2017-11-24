Хакеров из РФ заподозрили во взломе базы данных Uber

По мнению тысячей пользователей Uber, их аккаунты в приложении взломали российские хакеры. Люди утверждают, что получали счета за поездки в рублях по Москве и Петербургу, которые не совершали. Об этом пишет The Times.

Как подсчитало издание, более 800 британцев и американцев жаловались в твиттере на кражу их учетной записи в Uber.

Как утверждают эксперты, число взломанных аккаунтов значительно выше.

Как полагают сами пользователи, данные их учетных записей продавались в даркнете.

Отметим, на днях Uber признала утечку в 2016 году базы данных 57 млн человек. Однако тогда в компании не стали возлагать вину за это на хакеров из определенной страны.