Минобороны показало авиаудар Ту-22М3 в Сирии

Минобороны РФ опубликовало видео ударов шести бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

На ролике видно, как самолеты сбрасывают бомбы на противника на западном берегу реки Евфрат в районе населенного пункта Аббас провинция Дейр-эз-Зор.

Ведомство сообщило, что в результате авиаудара были поражены опорные пункты террористов и скопления боевиков. Объективный контроль был осуществлен беспилотными летательными аппаратами.