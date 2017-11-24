Бобслеист Зубков лишен золотых медалей Сочи-2014

Российский бобслеист Александр Зубков лишился двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Такое решение принято в связи с допинговым скандалом, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Теперь в активе сборной по итогам тех Игр осталось всего 9 золотых медалей, и она опустилась на третье место в общекомандном зачете. После пересмотра итогов Олимпиады первыми стали норвежцы (11 золотых медалей), а вторыми — канадцы (10).

Кроме того, пожизненно отстранены от участия в ОИ серебряная медалистка Олимпиады в Сочи на дистанции 500 м Ольга Фаткулина и участник Игр Александр Румянцев, их результаты аннулированы.



Отметим, что ранее МОК лишила олимпийских медалей также лыжников Александра Легкова в марафоне, Максима Вылегжанина и скелетонистов Александра Третьякова и бронзы Елены Никитиной.