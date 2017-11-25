Минобороны РФ показало авиаудар по боевикам в Сирии

Российское оборонное ведомство разместило на своем официальном сайте и аккаунтах в соцсетях видеозапись, на которой запечатлен авиаудар дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям террористов в Сирии.

Атака была осуществлена сегодня, 25 ноября, по опорным пунктам боевиков и их военной технике в районе населенного пункта Эль-Ишара на севере Сирии.

«Шесть дальних бомбардировщиков нанесли групповой удар по объектам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим», — говорится в сообщении Минобороны.

Ту-22М3 поднялись в воздух с российского аэродрома и уничтожили все поставленные цели. Это, как указали в оборонном ведомстве, «подтверждено средствами объективного контроля, осуществляемого с помощью специальных технических средств».

Накануне Минобороны размещало у себя на сайте аналогичное видео, только удар был нанесен в районе населенного пункта Аббас провинции Дейр-эз-Зор на западном берегу реки Евфрат.

Напомним, сегодня стало известно, что впервые посетивший Россию с официальным визитом президент Судана Омар Башир провел со своим российским коллегой Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу переговоры о создании на своей территории военной базы РФ. Итоги встречи неизвестны, но Башир заявил журналистам о необходимости защищать Судан от «американского вмешательства».