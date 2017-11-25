«Черная пятница» довела капитал создателя Amazon до рекорда

Состояние создателя торговой интернет-площадки Amazon Джеффа Безоса всего за один день выросло на 2,4 млрд долларов, составив 100,3 млрд долларов, передает Bloomberg. Таким образом бизнесмен стал первым с 1999 года миллиардером, чей капитал превысил 100 млрд долларов. Акции Amazon поднялись в цене более чем на 2%.

Таким ростом благосостояния Безос обязан «черной пятнице» — дню, когда многие компании по всему миру устроили распродажу своих товаров и услуг. В США «черная пятница» по традиции приурочена ко Дню благодарения, во многих странах распродажи продолжаются до конца выходных. Что касается интернет-магазина Amazon, то прирост объема его продаж за вчерашний день по сравнению с показателем за ту же дату прошлого года превысил 18%.

Таким образом, Безос лидирует в рейтинге Bloomberg Billionaires, значительно опережая занимающего второе место сооснователя компании Microsoft Билла Гейтса (его состояние оценивается в 89,1 млрд долларов).

Adobe Analytics оценивает траты американцев на предрождественских распродажах в интернете в 1,5 млрд долларов, это на 16,8% выше прошлогоднего показателя. В годовом выражении онлайн-покупки жителей США в «черную пятницу» составили 640 млн долларов, прирост в годовом выражении — 18,4%.

Эксперты полагают, что суммарный итог сезонных распродаж («черной пятницы», «киберпонедельника» и последующих уикендов, в течение которых скидки по-прежнему сохраняются) по сравнению с 2016 годом увеличатся на 14% и достигнут 107 млрд долларов.