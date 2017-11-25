Курс биткоина превысил 0,5 млн рублей

В пересчете на российскую валюту самая популярная криптовалюта — биткоин — теперь стоит дороже 0,5 млн рублей, пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные биржи Coindesk. Там в 17:30 за один биткоин давали 8603 доллара, но ранее в течение дня курс достигал 8651 доллара, то есть составлял примерно 505 тысяч рублей.

Напомним, отметку в 5 тысяч долларов биткоин преодолел в октябре, а в начале ноября уже побил собственный рекорд, поднявшись выше 7 тысяч долларов. В середине месяца началось падение криптовалюты почти на треть — до 5,6 тысячи долларов за единицу, но буквально через три дня она вновь вернулась к семитысячной «психологической отметке». На бирже Bifinet 17 ноября был зарегистрирован рекордный показатель — более 8 тысяч долларов за биткоин.

По мнению главы российского Минкомсвязи Николая Никифорова, в РФ существует перспектива применения технологии блокчейна, которая используется в «производстве» криптовалют, и «различных цифровых токенов» — но сами биткоины никогда не будут легализованы.

Тем не менее в октябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к лету разработать порядок налогообложения для компаний, занимающихся майнингом криптовалют. Внести поправки в законодательство по этой теме предлагается до 1 июля.