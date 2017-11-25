Пучдемон начал избирательную кампанию из бельгийского отеля

Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон официально заявил о начале своей избирательной кампании на региональных выборах, которые состоятся в автономии 21 декабря. Это заявление политик сделал из номера отеля, расположенного на окраине фламандского города Брюгге на северо-западе Бельгии, пишет местная газета Le Soir.

«Мы, каталонцы, показали миру, что обладаем способностями и волей стать независимым государством. И мы должны это ратифицировать 21-го числа», — сказал Пучдемон, назвав предстоящие выборы шансом каталонцев на жизнь в независимом государстве.

Напомним, 1 октября каталонские власти провели референдум об отделении региона от Испании, после чего Мадрид ввел в действие статью Конституции о приостановке статуса автономии. Плебисцит был признан незаконным, а Барселона перешла под прямое управление испанских властей. Членов каталонского правительства отстранили от должностей — даже тех, кто голосовал против резолюции по итогам референдума, а парламент распустили.